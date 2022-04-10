Боррель подвел итоги своей поездки на Украину

Глава евродипломатии Боррель обсудит поставки оружия Киеву с Военным комитетом ЕС

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подвел итоги своего визита на Украину, который состоялся 8-9 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава евродипломатии заявил, что по итогам своей поездки получил от Киева «список вооружений». Поставки оружия обсудят на заседании Военного комитета ЕС. Боррель отметил, что Европа должна ускорить доставку вооружений на Украину.

«Мы создали подразделение, в которое вошли также украинские офицеры и сотрудники внешнеполитической службы [ЕС], чтобы соотнести спрос с возможностями предложения. Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие», — уточнил он.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Жозепом Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Боррель впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил он. За это высказывание спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал отправить главу дипломатической службы ЕС в отставку.