Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку

Спикер Госдумы Володин заявил о необходимости немедленной отставки Борреля

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости отправить в отставку главу дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля. Такой призыв чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

Так Володин отреагировал на слова главы евродипломатии о спецоперации на Украине. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил Боррель. Такое высказывание спикер Госдумы счел прямым призывом разрешить конфликт на Украине военным путем.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем. (...) Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — написал Володин в своем канале.

Ранее 9 апреля спикер Госдумы также прокомментировал блокировку парламентского YouTube-канала «Дума ТВ» корпорацией Google. По его мнению, такой шаг компании является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном» и сделан в рамках информационной войны против России. Позже в Google объяснили, что соблюдали законодательство о санкциях и правилах торговли — в конце марта США ввели санкции против Госдумы и 328 ее депутатов.