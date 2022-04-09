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Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку

Спикер Госдумы Володин заявил о необходимости немедленной отставки Борреля

Фото: Janis Laizans / Reuters

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости отправить в отставку главу дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля. Такой призыв чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

Так Володин отреагировал на слова главы евродипломатии о спецоперации на Украине. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил Боррель. Такое высказывание спикер Госдумы счел прямым призывом разрешить конфликт на Украине военным путем.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем. (...) Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — написал Володин в своем канале.

Ранее 9 апреля спикер Госдумы также прокомментировал блокировку парламентского YouTube-канала «Дума ТВ» корпорацией Google. По его мнению, такой шаг компании является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном» и сделан в рамках информационной войны против России. Позже в Google объяснили, что соблюдали законодательство о санкциях и правилах торговли — в конце марта США ввели санкции против Госдумы и 328 ее депутатов.

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Софья Ермакова
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