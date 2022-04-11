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В России назвали выгодные сроки для бронирования туров на лето

Вице-президент РСТ Барзыкин считает, что отдых в России выгоднее, чем за границей

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал выгодные сроки для бронирования туров на лето — по его мнению, чем раньше приобрести путевку, тем дешевле она будет стоить. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам эксперта, нельзя сказать, что цены на туры по России взлетели, особенно если сравнивать их, например, с путевками в Турцию. «На стоимость зарубежных туров влияет курс валюты, поэтому получается дороже», — пояснил он.

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Эксперт отметил, что власти планируют запустить полеты на широкофюзеляжных самолетах в популярные зарубежные направления — Турцию и Египет, а значит, тариф будет дешеветь. Что касается рейсов по России, то авиакомпании также пообещали «применять лояльную тарифную политику».

В начале апреля стало известно, что стоимость туров в Турцию и Египет выросла примерно на 35 процентов по сравнению с осенью 2021 года. Если в прошлом году путевка в Турцию в среднем обходилась в 50-60 тысяч рублей, то в этом — начинается от 110 тысяч рублей.

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Ксения Мельникова
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