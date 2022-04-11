Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф рассказал о планах стать режиссером

32-летний американский актер, звезда франшизы о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф рассказал о том, что планирует стать режиссером. Об этом сообщает издание Empire.

Артист поведал, что уже начал работать над сценарием собственной картины, приступить к съемкам к которой он сможет только в ближайшие два года из-за плотного графика (по словам Дэниэла, следующие 18 месяцев у него полностью расписаны). Проект будет посвящен миру кинематографа.

«Люди всегда говорят: "Пиши о том, что знаешь". У меня была очень необычная жизнь, не поддающаяся описанию, поэтому я не хочу об этом писать. Но я нашел выход — я напишу о чем-то, связанном с киноиндустрией», — поделился артист.

Об актерском составе фильма Рэдклиффа пока что ничего неизвестно, однако звезда сразу поспешил добавить, что не будет исполнять роль в собственном проекте. «Когда вы снимаете фильм, вы должны смотреть этот фильм тысячу раз после монтажа, и никакая часть меня не хочет так много смотреть на свое лицо. Я пропущу это», — рассказал актер.

Ранее онлайн-сервисы MyBook и «ЛитРес» объявили о закрытии продаж цифровых книг о Гарри Поттере с 9 апреля. Такое решение было принято правообладателями произведений. После этой новости продажи экземпляров увеличились в 48 раз за два дня. Печатные версии романов о мальчике-волшебнике продолжат переиздаваться и продаваться на полках российских магазинов.

