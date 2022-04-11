Водителям в Москве разрешат покидать место ДТП

«Ъ»: в Москве планируют эксперимент, разрешающий водителям покидать место ДТП

В Москве планируется провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии: водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия. Об этом в понедельник, 11 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили изданию в дептрансе Москвы, в рамках «пилота» предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. Там считают, что это позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50 процентов.

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге. Предполагается, что его результаты лягут в основу возможных изменений в Правилах дорожного движения. Пока же детали эксперимента обсуждаются.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев призвал отменить штрафы для водителей за мелкие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Он подчеркнул, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области ПДД. Сухарев считает эту меру необходимой, обоснованной и уместной. Документ предлагает освободить граждан от административной ответственности за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность. Ряд этих случаев перечислен в главе 12 КоАП России.