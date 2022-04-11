Автоэксперт оценил идею разрешить водителям покидать место ДТП в Москве

Автоэксперт Кадаков считает, что разрешение покидать место ДТП может спасти жизни

В Москве планируют провести эксперимент и разрешить водителям покидать место аварии на крупных магистралях. Это правильная идея, и ее реализация, действительно, может не просто снизить количество вторичных ДТП, но и спасти жизни людей. Так инициативу в разговоре с «Лентой.ру» оценил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам автоэксперта, повторные аварии на скоростных дорогах — это большая проблема, которая часто влечет за собой очень тяжелые последствия.

«Самое дорогое — это жизнь и здоровье людей. Поэтому транспорт при первой возможности надо с дороги убирать. Статистика показывает, что на МКАД время вторичного ДТП 20 с чем-то минут. То есть в вас обязательно въедут, вопрос — когда. Через минуту или через час. Кому-то везет, а кому-то совсем крупно не везет», — рассказал Кадаков.

При этом из-за юридических нюансов водители в первую очередь переживают за то, что могут лишиться страховых выплат или прав, если покинут место аварии.

Собеседник «Ленты.ру» отметил также, что идея разрешить владельцам машин покидать место аварии на крупных магистралях обсуждается давно. Более того, Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) по собственной инициативе уже проводил подобный эксперимент.

«На МКАД где-то два года назад периодически высвечивались надписи "При аварии съезжайте на обочину". Это противоречило правилам, но я считаю, что это правильно. Людей надо с дороги убирать в принципе, вне зависимости от типа дороги и типа ДТП. Но в первую очередь речь, конечно, о быстрых магистралях», — заявил главный редактор журнала «За рулем».

Ранее стало известно, что в Москве планируют провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Он предполагает, что попавшим в аварию на крупных магистралях водителям разрешат в нарушение правил оставить место происшествия и сразу съехать с проезжей части, убедившись при этом в отсутствии пострадавших.

В столичном Дептрансе считают, что это позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50 процентов.

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге. Предполагается, что его результаты лягут в основу возможных изменений в Правилах дорожного движения.