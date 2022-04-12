Автоэксперт назвал условие для разрешения водителям покидать место ДТП в Москве

Автоэксперт Кадаков: разрешать водителям покидать место ДТП нужно без риска для них

Проведение в Москве эксперимента по разрешению водителям покидать место ДТП на части магистралей возможно в случае, если у автомобилистов не будет проблем со страховыми выплатами — для этого необходимо участие автостраховщиков в обсуждении деталей эксперимента, а также, вероятно, изменение законодательства. Такие условия в разговоре с «Лентой.ру» назвал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее стало известно, что такой эксперимент по борьбе с «повторными» ДТП планируют провести в Москве. Попавшим в аварии на крупных магистралях водителям разрешат в нарушение правил оставить место происшествия и сразу съехать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших.

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге. Предполагается, что его результаты лягут в основу возможных изменений в Правилах дорожного движения. При этом в настоящий момент юридическая база для проведения такого эксперимента без последствий для автовладельцев отсутствует, подчеркнул автоэксперт.

Это должна быть совместная инициатива. В первую очередь, властей местных в лице Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД и Российского союза автостраховщиков (РСА). Они должны выработать какой-то подход к этому. Вся триада в этом заинтересована, просто надо договориться и сделать по-человечески, для этого нужно менять законы Максим Кадаков автоэксперт

Кадаков напомнил, что на территории России действует статья 12.27 КоАП — о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. По его словам, в соответствии с ней можно не только лишиться прав, но получить административный арест.

«Если действительно что-то пойдет не так, что водитель скажет страховой компании? "Нам тут говорили, что на МКАД можно съезжать, поэтому мы аварию нормально не оформили"? Страховая скажет: "Ребят, ну кто вам разрешал съезжать, у того страховое возмещение и получайте"», — подытожил эксперт.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» он также заявил, что оценивает идею с разрешением водителям покидать место ДТП крайне положительно. Более того, ее реализация действительно может не просто снизить количество вторичных аварий, но и спасти жизни людей.