Сенатор Джабаров заявил, что высказывание Борреля ставит крест на его карьере дипломата

Высказывание главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости победы Украины над Россией «на поле боя» ставит крест на его карьере дипломата. Таким мнением с изданием «Говорит Москва» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Слова главы европейской дипломатии могут стать еще одним основанием для пересмотра отношений России с ЕС, с которым, впрочем, она и так находится в состоянии фактической конфронтации, предупредил сенатор.

«Видимо, ему не дают покоя лавры его предков из Голубой дивизии СС испанской, которая участвовала в Великой Отечественной войне вместе с немцами против нашего народа», — заявил Джабаров.

Сенатор высказал надежду на то, что Европа скоро почувствует на себе силу ответных шагов российского руководства, которые, по его словам, только готовятся.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что воинственная риторика появилась у европейских политиков при недостаточной оценке ситуации.

11 апреля глава европейской дипломатии заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем. По его мнению, Европа должна продолжить поставки вооружений Киеву.