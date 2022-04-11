В России объяснили слова Борреля о желании ЕС «выиграть войну на поле боя»

Сенатор Цеков объяснил расширение ЕС поставок оружия на Украину плохой оценкой ситуации

Желание Евросоюза (ЕС) разрешить конфликт на Украине силовым путем связан с воинственностью, которая появилась у европейских политиков при недостаточной оценке ситуации, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Такое объяснение он привел в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы стран-членов Евросоюза полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только силовым путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — подчеркнул политик.

«Он сидит за бугром, как говорится, и с учетом того, что чувствует себя в безопасности, у него такая воинственность появилась в последнее время. Поехал в Киев, там тоже воинственности достаточно, ему там рассказали, что у них большие успехи, у них появилось, видно, мнение, что можно одержать победу — для них это война, они же объективно не могут оценить наши действия, которые связаны с тем, что мы проводим избирательную военную операцию», — поделился сенатор.

Цеков отметил, что Россия делает все для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. При этом, по его словам, Украина прикрывается гражданским населением, как живым щитом, и ей нужна победа любым путем, даже при потере значительной части населения. «У европейцев то же самое — нужна война до последнего украинца», — сказал сенатор.

«Пусть они не сомневаются в том, что специальная военная операция будет доведена до конца и будет произведена и денацификация, и демилитаризация. Хотя у них возникло сомнение после поездок в Россию, когда мы вывели войска из Киевской, Черниговской областей. Такие люди, как Боррель, с не очень высоким, на мой взгляд, пониманием ситуации, делают такие заявления. Они должны понимать, что эти заявления, как и по расширению, и по участию НАТО, могут привести к большой беде. Не только в Европе, а в мире в целом. Хотелось бы верить, что в Европе есть люди, понимающие это и более влиятельные в европейской политике, чем Боррель», — заключил он.

Ранее сообщалось о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Намерение присоединиться к организации в этих странах озвучили после начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что эти две страны могут вступить в альянс очень быстро.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад по поводу усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение НАТО не приведет к укреплению европейской безопасности.