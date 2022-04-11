В Кремле назвали последствия дальнейшего расширения НАТО

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что расширение НАТО не укрепит безопасность Европы

Дальнейшие расширение НАТО не приведет к укреплению европейской безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его передает агентство ТАСС.

По словам Пескова, Организация североатлантического договора «заточена» на конфронтацию с не входящими в альянс государствами.

«Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность», — подытожил представитель Владимира Путина.

Ранее сообщалось о возможном вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Намерение присоединиться к организации в этих странах озвучили после начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что эти две страны могут вступить в альянс очень быстро.