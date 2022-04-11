Китай призвал опираться на факты при заявлениях об ударе по Краматорску

Зампостпреда КНР при ООН призвал опираться на факты при заявлениях об ударе по Краматорску

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании Совбеза ООН призвал, чтобы заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны быть расследованы. Его слова приводит РИА Новости.

Он также заявил, что КНР сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска. «Соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы и любые заявления должны опираться на факты», — сказал Дай Бин.

Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.