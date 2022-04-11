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Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл детали сюжета второго сезона

Режиссер сериала «Игра в кальмара» поделился подробностями сюжета второго сезона
Хван Дон Хек

Хван Дон Хек. Фото: IMAGO / Norbert Scanella / Globallookpress.com

Южнокорейский режиссер, создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек поделился подробностями сюжета второго сезона популярного проекта. Об этом сообщает Deadline.

Хван Дон Хек рассказал, кого именно из героев первого сезона шоу следует ждать во втором. По его словам, главный герой сериала, Сон Ки Хун (игрок №456), появится и в продолжении проекта. Помимо него, во втором сезоне следует ожидать появления главного злодея сериала, Распорядителя, личность которого раскрылась в финальной серии первого сезона (этого героя сыграл актер Ли Бен Хон).

«Конечно же, Ки Хун. И еще я очень надеюсь, что вернется Распорядитель», — рассказал режиссер.

Ранее Хван Дон Хек назвал дату выхода второго сезона «Игры в кальмара».

В пятницу, 8 апреля, стало известно, что звезда сериала, актриса Чон Хо Ен, сыграет в эротической драме вместе с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз.

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Анастасия Астахова
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