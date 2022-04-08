Дочь Джонни Деппа сыграет в эротической драме вместе со звездой «Игры в кальмара»

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 22-летняя актриса и модель Лили-Роуз Мелоди, исполнит одну из главных ролей в эротической драме Джо Тэлбота «Гувернантки». Об этом сообщает Deadline.

Вместе с Лили-Роуз в съемках картины примут участие звезда сериала «Игра в Кальмара» Чон Хо Ен, а также норвежская актриса Ренате Реинсве, являющаяся лауреатом Каннского фестиваля 2021 года за лучшую женскую роль в фильме «Худший человек на свете».

Режиссером ленты выступит Джо Тэлбот, известный своей картиной «Последний черный в Сан-Франциско» (2019). Фильм «Гувернантки» будет основан на одноименном романе писательницы Анн Серр. Съемки пройдут в Испании, однако о дате релиза пока ничего не известно. В основе сюжета картины — истории трех героинь, которые работают гувернантками в богатой семье и воспитывают трех мальчиков.

В фильмографии Лили-Роуз Депп это не первый фильм. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради уже успела сняться в картинах «Король Англии» и «Танцовщица».

В январе этого года стало известно о том, что Джонни Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд и сыграет Людовика XV в новом фильме французского режиссера Майвенн.