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Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка

Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой российской фигуристкой в сезоне-2021/2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В «КП Спорт» посчитали заработки российских фигуристок в качестве призовых за участие в международных турнира. Материал доступен на сайте издания.

По подсчетам «КП Спорт» лидером рейтинга самых высокооплачиваемых фигуристок страны стала 15-летняя Камила Валиева. Ее суммарный заработок составил 111,3 тысячи долларов. На втором месте расположилась Анна Щербакова (102,9 тысячи долларов). На третьей строчке — Александра Трусова. Ее заработок «КП Спорт» оценили в 61,2 тысячи долларов.

Валиева приняла участие в Олимпиаде в Пекине. Российская спортсменка помогла сборной завоевать золотую медаль в командном турнире. Однако после она попала в допинговый скандал: в пробах спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. Валиевой удалось добиться возобновления участия в соревнованиях. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону россиянки, что позволило ей выступить в личном турнире, где она заняла четвертое место.

Валиева — воспитанница известного тренера Этери Тутберидзе. Она становилась чемпионкой мира среди юниоров.

Николай Костюков
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