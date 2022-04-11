Медведев заявил об «отъехавшей крыше» Европы

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Европы «отъехала крыша»

У Европы на фоне отказа от российских энергоносителей совсем «отъехала крыша». С таким заявлением выступил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, Европе скоро придется забыть о своих «зеленых идеалах», а экоактивистке Грете Тунберг — рекламировать автозаправки. Также зампред Совбеза назвал европейских политиков «глупцами», хотя и признал их честность.

«Пусть "честный неудачник" Германия теперь плачет, судорожно подсчитывая убытки. У Америки все хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать ее экологические счета», — написал Медведев в блоге.

Ранее в своем блоге политик заявил, что целью санкций, введенных Западом против России, является попытка свержения власти.

После начала спецоперации на Украине депутаты Европарламента призвали полностью отказаться от российских энергоносителей. Однако Евросоюз решил пока отсрочить полный отказ от закупок российского угля на месяц. Запрет вступит в силу в августе, вместо изначально запланированного июля.