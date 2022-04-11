Названо условие смягчения ограничений по покупке валюты в России

Экономист Баженов допустил смягчение ограничительных мер ЦБ

Банк России может пойти на дальнейшее смягчение ограничительных валютных мер при условии спада ажиотажа и паники, а также ослабления инфляционных рисков, сказал «Ленте.ру» экономист Григорий Баженов. Он допустил, что регулятор может позволить покупку большего объема валюты а также упростить переводы за границу.

Регулятор смягчил некоторые меры валютного контроля. Среди прочего отменяется комиссия в 12 процентов на покупку иностранных валют, а с 18 апреля ЦБ возвращает возможность покупки в банках иностранной валюты. Результатом подобных мер стало укрепление доллара до 82,095 11 апреля.

Послабления

«Потихоньку ЦБ будет ослаблять ограничительные меры, — считает Баженов. — Сейчас очевидно, что регулятор будет действовать в ручном режиме, смотреть на ситуацию и, исходя из нее, отменять ограничения или принимать какие-то новые решения. Контроль могут ослабить, а могут и ужесточить, это будет зависеть от наблюдаемых рисков. Если говорим, например, о замедлении инфляционных процессов, то тут ограничения будут смягчать, о чем говорит снижение ключевой ставки на прошлой неделе».

Экономист объяснил, что причина роста цен, к примеру, большей частью заключается именно в ажиотаже и панике, которые уже схлынули. Удалось восстановить ряд торговых цепочек, получить заменители товаров, снятых с российских рынков, наладить поставки со складов. Результатом этого стало замедление роста инфляции.

Возможно, что в данном случае ЦБ решает работать уже не на стороне спроса, потому что история с поднятием ставок — это именно работа со спросом. Регулятор решает облегчить положение предложения, то есть, тех, кто производит товар Григорий Баженов экономист

«В зависимости от того, какие именно риски будут наблюдаться, каким окажется их баланс, и будут приниматься решения. Так что ограничения могут и усилить, а могут и ослабить. Например, разрешат покупать больше объемы валюты в одни руки, снимут ограничения с переводов за границу. Но, опять же, это возможно только в случае, если не реализуются серьезные инфляционные риски, которые все еще актуальны», — резюмировал Баженов.

Ранее в апреле российский Центробанк принял решение резко снизить ключевую ставку: с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали.