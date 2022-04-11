Названо условие смягчения ограничений по покупке валюты в России
Банк России может пойти на дальнейшее смягчение ограничительных валютных мер при условии спада ажиотажа и паники, а также ослабления инфляционных рисков, сказал «Ленте.ру» экономист Григорий Баженов. Он допустил, что регулятор может позволить покупку большего объема валюты а также упростить переводы за границу.
Регулятор смягчил некоторые меры валютного контроля. Среди прочего отменяется комиссия в 12 процентов на покупку иностранных валют, а с 18 апреля ЦБ возвращает возможность покупки в банках иностранной валюты. Результатом подобных мер стало укрепление доллара до 82,095 11 апреля.
Послабления
«Потихоньку ЦБ будет ослаблять ограничительные меры, — считает Баженов. — Сейчас очевидно, что регулятор будет действовать в ручном режиме, смотреть на ситуацию и, исходя из нее, отменять ограничения или принимать какие-то новые решения. Контроль могут ослабить, а могут и ужесточить, это будет зависеть от наблюдаемых рисков. Если говорим, например, о замедлении инфляционных процессов, то тут ограничения будут смягчать, о чем говорит снижение ключевой ставки на прошлой неделе».
Экономист объяснил, что причина роста цен, к примеру, большей частью заключается именно в ажиотаже и панике, которые уже схлынули. Удалось восстановить ряд торговых цепочек, получить заменители товаров, снятых с российских рынков, наладить поставки со складов. Результатом этого стало замедление роста инфляции.
Возможно, что в данном случае ЦБ решает работать уже не на стороне спроса, потому что история с поднятием ставок — это именно работа со спросом. Регулятор решает облегчить положение предложения, то есть, тех, кто производит товар
«В зависимости от того, какие именно риски будут наблюдаться, каким окажется их баланс, и будут приниматься решения. Так что ограничения могут и усилить, а могут и ослабить. Например, разрешат покупать больше объемы валюты в одни руки, снимут ограничения с переводов за границу. Но, опять же, это возможно только в случае, если не реализуются серьезные инфляционные риски, которые все еще актуальны», — резюмировал Баженов.
Ранее в апреле российский Центробанк принял решение резко снизить ключевую ставку: с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали.