Курсы доллара и евро на открытии торгов подскочили на 6 рублей

Доллар и евро подорожали на открытии торгов в понедельник, 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курсы иностранных валют подскочили на 6 рублей к закрытию предыдущих торгов. Доллар достигал отметки 82,095 рубля, а евро — 88,75 рубля.

Одновременно торги на российском фондовом рынке 11 апреля открылись снижением основных индексов. С началом торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,19 процента, РТС потерял 6,22 процента.

Ранее в апреле российский Центробанк принял решение резко снизить ключевую ставку: с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали.

Регулятор смягчил некоторые меры валютного контроля Среди прочего отменяется комиссия в 12 процентов на покупку иностранных валют, а с 18 апреля ЦБ возвращает возможность покупки в банках иностранной валюты.