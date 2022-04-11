Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Доллар и евро подорожали на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов подскочили на 6 рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Доллар и евро подорожали на открытии торгов в понедельник, 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курсы иностранных валют подскочили на 6 рублей к закрытию предыдущих торгов. Доллар достигал отметки 82,095 рубля, а евро — 88,75 рубля.

Одновременно торги на российском фондовом рынке 11 апреля открылись снижением основных индексов. С началом торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,19 процента, РТС потерял 6,22 процента.

Курс доллара от TradingView

Ранее в апреле российский Центробанк принял решение резко снизить ключевую ставку: с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали.

Регулятор смягчил некоторые меры валютного контроля Среди прочего отменяется комиссия в 12 процентов на покупку иностранных валют, а с 18 апреля ЦБ возвращает возможность покупки в банках иностранной валюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Боррель подтвердил желание ЕС «выиграть войну на поле боя»
Премьер Грузии решил вопрос об открытии второго фронта для помощи Украине
Названы данные после подсчета 97 процентов голосов на выборах президента Франции
Россиянам дали советы по защите персональных данных в случае их утечки
Ericsson остановит свою деятельность в России
Тренер клуба РПЛ поругался с журналистом немецкого издания
Глава МИД Германии пообещала отказаться от ископаемых видов топлива из России
Акции Росбанка взлетели после новостей о смене владельца
Россиян предупредили о штрафах за разведение кур и коз на дачах
Медведев заявил об «отъехавшей крыше» Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.