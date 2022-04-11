Российский фондовый рынок открылся снижением

Торги на российском фондовом рынке 11 апреля открылись снижением

Торги на российском фондовом рынке 11 апреля открылись снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. С началом торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,19 процента, РТС потерял 6,22 процента. Курс доллара на открытии вырос на 7,65 процента, до 81,9 рубля, евро — на 6,25 процента, до 87,87 рубля.

Как говорят опрошенные РИА Новости эксперты, российский рынок акций останется в текущем диапазоне, рубль ослабнет на фоне отмены ЦБ комиссии в 12 процентов на покупку валюты на бирже. На рынке акций с 9:50 до 18:50 будут доступны все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов.

Ранее стало известно, что с 18 апреля Центробанк возобновит возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, а с 11 апреля отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой.

При этом эксперты не ожидают дальнейшего снижения курса доллара к рублю. Аналитик «Финам» Александр Потавин отметил, что спрос на валюту на российском рынке в настоящее время сильно снизился. По его словам, положительное сальдо торгового баланса России очень сильно выросло с конца февраля, поскольку импорт с момента начала изоляции российской экономики сильно упал, однако экспорт еще нет.