Рашкину отказали в жалобе на лишившую его неприкосновенности Госдуму

Суд отклонил жалобу Рашкина на Госдуму, не пустившую его адвокатов на заседание

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу депутата Валерия Рашкина, который оспаривал действия Госдумы, лишившей его депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Определение Тверского суда Москвы от 6 декабря 2021 года об отказе в принятии заявления к производству признано законным. Рашкин просил признать незаконными действия представителя думской комиссии по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике Отари Аршбе. Он, в частности, отказался пустить адвокатов Рашкина на заседание Госдумы 25 ноября 2021 года, когда его лишили иммунитета.

В настоящее время Калининский суд Саратовской области рассматривает уголовное дело в отношении депутата от КПРФ, обвиняемого в незаконной охоте.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили ее в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, остановив машину депутата.