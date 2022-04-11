Рашкину отказали в жалобе на лишившую его неприкосновенности Госдуму
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу депутата Валерия Рашкина, который оспаривал действия Госдумы, лишившей его депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.
Определение Тверского суда Москвы от 6 декабря 2021 года об отказе в принятии заявления к производству признано законным. Рашкин просил признать незаконными действия представителя думской комиссии по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике Отари Аршбе. Он, в частности, отказался пустить адвокатов Рашкина на заседание Госдумы 25 ноября 2021 года, когда его лишили иммунитета.
В настоящее время Калининский суд Саратовской области рассматривает уголовное дело в отношении депутата от КПРФ, обвиняемого в незаконной охоте.
В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили ее в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, остановив машину депутата.