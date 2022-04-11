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Ростовская область отказалась вводить повышенный уровень террористической угрозы

Власти Ростовской области не будут вводить повышенный уровень террористической опасности

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Власти Ростовской области отказались вводить повышенный (желтый) уровень террористической опасности и пояснили, что пока таких планов нет. Об этом в понедельник, 11 апреля, со ссылкой на пресс-службу губернатора российского региона пишет ТАСС.

«Не будет вводиться режим такой в Ростовской области», — приводит агентство заявление пресс-службы.

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Ранее стало известно, что решение о введении высокого уровня террористической угрозы приняли в Брянской области. Действовать он будет 15 суток — с 11 до 25 апреля. Об аналогичных мерах сообщили власти Белгородской и Курской областей.

Кроме того, уровень террористической угрозы повышен до «желтого» в двух приграничных с Украиной районах Воронежской области.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он пояснил, что меры были приняты на фоне обострения обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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