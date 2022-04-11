Владимир Соловьев ответил на вопрос о планах возглавить ЛДПР

Телеведущий Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР после смерти Жириновского

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на вопрос о том, планирует ли он возглавить партию ЛДПР. Журналист опроверг слухи о том, что он станет лидером партии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу YouTube-канала «Соловьев Live».

«Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР», — говорится в сообщении.

Информация о том, что журналист якобы заменит Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР, распространилась в СМИ несколько дней назад.

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Политик ушел из жизни на 76-м году после тяжелой и продолжительной борьбы с коронавирусом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

Сам Владимир Жириновский называл среди своих преемников губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко.