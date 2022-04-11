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Во Франции описали тактику Ле Пен и Макрона перед вторым туром выборов

Политолог де Бенуа заявил, что у Ле Пен и Макрона есть стратегии на второй тур выборов
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Rit Heize / Globallookpress.com

Французский политолог Ален де Бенуа в беседе с РИА Новости описал, какой тактики будет придерживаться Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон, прошедшие во второй тур президентских выборов во Франции, для победы. По его словам, у каждого из них имеется собственная определенная стратегия.

«Марин Ле Пен сделает из второго тура своего рода большой референдум против Макрона, объединив голоса правых и левых, в то время как Макрон будет призывать к блокировке крайне правых. Победа Марин Ле Пен остается маловероятной, но не абсолютно невозможной», — заявил эксперт.

Он добавил, что в первом туре выборов политический курс, которого придерживался основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, оказался более ультраправым, чем курс Ле Пен. Земмур призвал своих сторонников поддержать Ле Пен во втором туре, однако электорат и стратегии у этих кандидатов настолько разные, что некоторые захотят проголосовать за действующего главу государства, подытожил Бенуа.

Ранее алжирский политик и активист Фатих Титуш прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции, отметив изменения в политическом ландшафте страны, которые начали происходить еще с 2017 года. Он назвал происходящее в республике «полным крахом» традиционных партий.

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Марина Совина
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