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Стало известно о жертвах при обстреле ДНР украинскими силовиками

ДНР в СЦКК сообщило о гибели женщины в результате обстрела со стороны украинских силовиков

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жительница Старомихайловки в Донецкой народной республик стала жертвой обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1981 г​​​ода рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») населенного пункта Старомихайловка по адресу ул. Кирова, 64 "а"», — говорится в сообщении.

Обстрел Старомихайловки был зафиксирован в 21:20 воскресенья, 10 апреля. ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров.

Ранее представительство Луганской народной республики СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили ракету «Точка-У» по поселку Новоайдар. Выстрел был зафиксирован в 19:15. По данным представительства, в результате удара погибла женщина 1991 года рождения. Генпрокуратура ЛНР проведет проверку по данному факту.

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Марина Совина
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