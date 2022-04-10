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ВСУ обстреляли территорию ЛНР с применением Точки-У

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Новоайдара с применением «Точки-У»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Новоайдар в Луганской народной республике с применением комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.15 с направления населенного пункта Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У"», — уточнили в СЦКК.

Сообщается о жертвах. По данным представительства, в результате удара погибла женщина 1991 года рождения.

Ранее генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ф.С. Ярошевича после удара «Точкой-У» по Краматорску.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ полковника Ф.С. Ярошевича и иных неустановленных лиц о массовой гибели людей после ракетного удара по Краматорску.

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Марина Совина
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