Генпрокуратура ЛНР проведет проверку после обстрела «Точкой У» со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура Луганской народной республики проведет проверку и следствие по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Новоайдар с применением ракетного комплекса «Точка-У». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователями генеральной прокуратуры ЛНР проводятся необходимые следственные действия. Будет проведена проверка», — сообщили в генпрокуратуре.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики выпустили ракету «Точка-У» по поселку Новоайдар. Выстрел был зафиксирован в 19:15. По данным представительства, в результате удара погибла женщина 1991 года рождения.

Ранее генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ф.С. Ярошевича после удара «Точкой-У» по Краматорску. Такое же дело завел Следственный комитет России.