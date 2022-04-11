В России заявили о возможном замещении иностранного оборудования для СПГ

Аналитик заявил о замещении иностранного оборудования для СПГ по китайскому сценарию

В России отсутствуют собственные аналоги иностранного оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепереработки, а имеющегося оборудования на данный момент хватит примерно на год работы, сказал «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он предположил, что российские специалисты пойдут по китайскому сценарию, копируя иностранные технологии и производя на основе этого собственное оборудование.

Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства СПГ. Это ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире его производителей, пишет «Коммерсантъ».

Новые горизонты

«Аналогов иностранного оборудования у нас, к сожалению, на данный момент нет, — заявил аналитик. — Была попытка собственных разработок, но оборудование не вышло на проектные отметки по выпуску СПГ. Так что, несмотря на инвестиции, первый подобный проект провалился, и России не удалось произвести качественного оборудования взамен того, на которое теперь наложены санкции. Остается только поддерживать то, что есть».

Но с поддержанием оборудования, как отметил Демидов, тоже есть свои проблемы. Санкции могут распространиться не только на поставки, но и обслуживание, предоставляемое лицензиаром. Если ситуация сложится именно таким образом, последствия могут оказаться довольно серьезными, ведь капитальный ремонт проводится раз в год.

«Но, насколько я знаю, пока ограничения распространяются только на инвестиции и поставку нового оборудования, — уточнил специалист. — Трудно сказать, как долго оно протянет. Серьезные ремонтные работы проводятся раз в год. Раз в год специалисты должны приезжать и проводить капремонт. Так что, предположу, что существующие проекты продержатся как раз около года».

Чтобы избежать краха отрасли, Россия, как предположил аналитик, начнет инвестировать в свои разработки: оборудование, которое есть сейчас, будут разбирать, изучать и пытаться на его основе создать собственные аналоги.

«Конечно, здесь тоже есть свои сложности: так компании потеряют возможность гарантийного ремонта. Но это такой китайский вариант: там специалисты как раз копировали иностранное оборудование и начинали производить его сами. Так что, если смотреть на долгосрочную перспективу, можно сказать, что здесь у нас даже открываются определенные возможности налаживания собственного производства», — допустил Демидов.

Он напомнил, что о необходимости импортозамещения начали говорить еще в 2014 году, но, к сожалению, довести этот процесс до конца в такой жизненно важной для страны отрасли не смогли, понадеявшись на иностранное оборудование.

В прошлом году стало известно, что «Ямал СПГ» (один из главных российских арктических мегапроектов) продолжает страдать из-за плохого качества отечественного оборудования.