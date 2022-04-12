США передадут Украине артиллерию

Представитель Белого дома Псаки заявила о работе США над передачей Украине артиллерии

США намерены передать Украине артиллерию. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки, ее цитирует ТАСС.

Она отметила, что помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел двухчасовую беседу с украинскими чиновниками, на которой обсуждалась военная помощь, и работа над передачей оружия уже ведется.

Псаки отметила, что США намерены ускорить поставки оружия и будут содействовать поставкам от других союзников по аналогии с предоставленным Украине Словакией комплексом С-300, взамен чего Братислава получила батареи Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в разговоре с Салливаном украинская сторона перечислила наименования запрашиваемого оружия и военной техники. Этот запрос рассматривается.

Ранее стало известно, что Словакия тайно и на безвозмездной основе передала Украине советский зенитно-ракетный комплекс С-300.

В США, в свою очередь, информировали, что уже передали Украине более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.