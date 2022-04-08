Словакия тайно поставила Украине свой единственный C-300

Noviny: Словакия тайно передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300

Словакия тайно и на безвозмездной основе передала Украине советский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщило издание Noviny со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.

Отмечается, что передача системы противовоздушной обороны (ПВО) проходила в течение двух дней. Информацию подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Словацкая Республика как страна, поддерживающая мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь Украине, поставляя ей чисто оборонительную систему ПВО Эдуард Хегер премьер-министр Словакии

Это был единственный тяжелый зенитно-ракетный комплекс на вооружении Словакии, однако Хегер заверил, что республика не останется незащищенной. Он также отметил, что передача С-300 Киеву не делает Братиславу участницей российско-украинского вооруженного конфликта.

Patriot взамен С-300

ТАСС сообщил, что взамен комплекса С-300 США пообещали прислать Словакии четыре батареи системы ПВО Patriot. Министр обороны Ярослав Надь в связи с этим объявил, что американские ЗРК «однозначно укрепят обороноспособность Словакии».

Четыре наилучших ЗРК Patriot последней модификации PAC 3 предоставят нам несравнимо более высокую степень защиты, чем один устаревший комплекс С-300, изготовленный в 1987 году Ярослав Надь министр обороны Словакии

Он добавил, что комплексы Pаtriot будут доставлены в Словакию в течение следующей недели.

Вопрос поставок комплексов С-400 Украине

20 марта представитель Пентагона заявил, что США ведут переговоры с Турцией об отправке Украине системы ПВО С-400 «Триумф». Ранее Анкара закупила эти ЗРК у России.

Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций анонимный представитель Пентагона

Однако уже 25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что тема поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 на Украину закрыта для Турции. По его словам, это вооружение, закупленное ранее у России, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.

Другая военная помощь Запада Украине

5 апреля министерство экономики ФРГ одобрило поставки вооружения и военных товаров на Украину на сумму более 186 миллионов евро. В докладе министерства указано, что в первом квартале 2022 года Берлин выдал индивидуальные лицензии на экспорт оружия иностранным государствам на сумму 2,88 миллиарда евро.

Также известно, что бундесвер уже поставил Киеву противотанковые и зенитные ракеты. 26 февраля правительство Германии впервые одобрило поставки оружия на Украину: туда отправили тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger.

21 марта стало известно, что США поставляют Украине комплексы ПВО советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. Речь идет о ЗРК «Оса», принятом на вооружение в Советской армии в начале 1970-х годов. При этом американские поставки Киеву не коснулись комплекса С-300, приобретенного, по данным источника The Wall Street Journal, Вашингтоном в Белоруссии в 1994 году.

12 марта президент США Джо Байден издал меморандум об оказании военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Помощь предполагает поставку оборонных изделий и услуг Минобороны США, а также военного обучения.

Позиция России по поставкам оружия Украине странами Запада

5 апреля посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить накачивать Украину летальным оружием. Российские дипломаты подчеркнули абсурдность заявлений старшего заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных Вооруженными силами России на территории Украины, поскольку Соединенные Штаты непрерывно поставляют киевскому режиму смертоносные вооружения.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для России.

Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Кроме того, он назвал незаконной передачу советских систем ПВО С-300 из других стран на Украину. Министр подчеркнул, что указанные системы находятся на тех или иных территориях в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, а также имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.