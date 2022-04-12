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Глава СКР поручил расследовать повреждение железной дороги на границе с Украиной

Бастрыкин назначил проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Подъём!»

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области, граничащей с Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СКР поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

Сотрудники ведомства выехали на место ЧП для проведения следственных действий.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков показал кадры поврежденной железной дороги в Шебекинском городском округе Белгородской области. На фотографиях видно, что железнодорожные пути частично разрушены на мосту.

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Мария Рубникович
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