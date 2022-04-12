Силовые структуры
Глава СКР поручил расследовать повреждение железной дороги на границе с Украиной
Бастрыкин назначил проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области, граничащей с Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель СКР поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.
Сотрудники ведомства выехали на место ЧП для проведения следственных действий.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков показал кадры поврежденной железной дороги в Шебекинском городском округе Белгородской области. На фотографиях видно, что железнодорожные пути частично разрушены на мосту.