Власти показали поврежденную железную дорогу в Белгородской области

Губернатор Гладков показал поврежденные железнодорожные пути в Белгородской области

В сети появились кадры поврежденной железной дороги в Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с территорией Украины. Их опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На показанных властями фотографиях видно, что железнодорожные пути частично разрушены на мосту.

Гладков сообщил, что железнодорожные пути использовались для рельсового автобуса Белгород-Нежеголь. Из-за ЧП было остановлено движение электрички — она осталась на станции Разумное, ее пассажиров доставили до места назначения на автобусе.

«Уже организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей. График движения автобусов такой же, как и у электрички», — написал губернатор российского региона.

По его словам, на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет причину случившегося.

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О повреждении железной дороги в Белгородской области стало известно утром во вторник, 12 апреля. Губернатор Гладков сообщил, что жертв и пострадавших нет, подчеркнув, что сообщит о причинах случившегося позже.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности с 11 апреля из-за близости с территорией Украины. Он продлится 15 суток — в этот период усилена работа спецслужб. Губернатор российского региона призвал жителей российского региона быть бдительными и обращать внимание на незнакомых людей.

