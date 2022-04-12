Подсчитан ущерб санкций для туризма в России и мире

В ВТО заявили о серьезном ущербе для туризма в России и во всем мире из-за санкций

Туризму и авиаперевозкам в России и других странах мира может быть нанесен серьезный ущерб из-за санкций, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что в доковидное время услуги туризма и авиаперевозок играли важную роль для экономики России, на них проходилось 46 процентов экспорта и 36 процентов импорта страны. Эксперты заявили, что из-за пандемии туристическая отрасль сильно пострадала, а действующие экономические ограничительные меры могут нанести ей еще больший урон, который отразится не только на России, но и на других странах.

В качестве примера специалисты ВТО приводят Ирландию, которая считается центром авиационной лизинговой индустрии — в документе уточняется, что со страной взаимодействуют крупнейшие российские авиакомпании. Так, в 2019 году в общей сложности за лизинг самолетов и катеров Россия заплатила 3,9 миллиона долларов, 2,6 миллиона из них получил Дублин. В 2020 году из-за пандемии российский спрос на импорт ирландского лизинга упал на 44 процента, а в 2022-м ситуация только усугубится.

В ВТО также обратили внимание, что на Европейский союз ранее приходилось более 42 процентов импорта услуг из России и 31,1 процента экспорта, на Турцию — 7,7 процента, на Великобританию — 5,1 процента, на США — 4 процента. К тому же Соединенное Королевство и Соединенные Штаты были одними из основных направлений экспорта российских услуг. Поэтому санкции против Москвы окажут серьезное влияние на торговлю коммерческими услугами, уверены авторы доклада.

После начала спецоперации России на Украине власти США, Евросоюза и их союзники закрыли воздушное пространство для отечественных самолетов. У российских перевозчиков фактически закрылось западное направление. Помимо этого запрещается предоставлять услуги российским воздушным судам. Речь идет об обслуживании и ремонте самолетов.