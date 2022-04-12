Российская теннисистка рассказала о совете тренера пить допинг с шампанским

Теннисистка Демина заявила, что тренер советовал ей принимать допинг с шампанским

Российская теннисистка Елизавета Демина, отстраненная за допинг, заявила, что принимать запрещенное вещество ей советовал тренер. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Тренер сказал, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены, и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и все будет хорошо», — рассказала 20-летняя спортсменка. Тренер выражал уверенность в том, что препарат выводится из организма в течение двух недель, и просил принимать его в большом количестве.

Тренер спортсменки Алексей Рожнов опроверг заявления Деминой. Он подчеркнул, что препарат назначил ей врач в 2019 году.

В апреле 2022 года Демину дисквалифицировали на три года за употребление мельдония. Отстранение спортсменки продлится до января 2025 года. Титулов у теннисистки нет.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме этого препарата.