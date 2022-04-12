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Капелло назвал подходящую лигу для Дзюбы

Фабио Капелло заявил, что Артем Дзюба смог бы заиграть в чемпионате Италии

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в случае ухода из «Зенита». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Специалист назвал подходящую лигу для форварда. По мнению Капелло, 33-летний футболист мог бы заиграть в чемпионате Италии.

Контракт Дзюбы истечет в июне 2022 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в девять миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Дзюба провел 23 матча и отметился десятью забитыми мячами.

В 2019 и 2020 годах СМИ неоднократно заявляли об интересе к Дзюбе со стороны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). В феврале 2020-го форвард подтвердил, что ему поступало предложение от «Тоттенхема».

Николай Костюков
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