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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила о перестрелке, произошедшей на границе с Таджикистаном, передает ТАСС.

Сообщается, что киргизский пограничный наряд нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области, когда на сопредельной территории появились таджикские пограничники. «Увидев кыргызских военнослужащих, [они] продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию, пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя вглубь на 20 метров на территорию Кыргызстана», — сообщили в Погранслужбе.

Киргизские военные «в целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории» сделали несколько предупредительных выстрелов. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим республики, рассказали в ведомстве. В результате один киргизский военный получил огнестрельное ранение.

В марте «Sputnik Таджикистан» сообщил о том, что киргизские пограничники обстреляли жилой дом в таджикском селе Сомониен. По данным издания, пули пробили внешнюю стену дома одного из местных жителей. В результате обстрела никто не пострадал.

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно вспыхивают перестрелки. В апреле 2021 года между военнослужащими двух стран случились полномасштабные бои из-за территориального спора вокруг водораспределительного пункта. В результате столкновения десятки людей погибли и сотни пострадали.

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Алиса Реброва
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