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В Кисловодске проведут благоустройство четырех поселков

В четырех поселках под Кисловодском установят освещение и отремонтируют дороги в 2023 году

Фото: официальный портал администрации Кисловодска

В рамках программы по благоустройству в четырех поселках под Кисловодском установят освещение и отремонтируют дороги. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы курорта Евгения Моисеева, проведение работ по благоустройству поселков Правоберезовского, Новокисловодского, Левоберезовского и Луначарского запланировано на 2023 год.

В рамках проекта планируется построить многофункциональную детскую площадку с полем для игры в футбол, уличными тренажерами и зонами отдыха для родителей. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета краевого министерства сельского хозяйства.

«Жители наших поселков должны чувствовать себя жителями города, жизнь в поселках должна быть комфортной», — заявил Моисеев.

Ранее в марте сообщалось, что в Кисловодске выбрали новый логотип города из более чем 200 вариантов. Победительницей конкурса стала жительница Барнаула, которая никогда не была в Кисловодске. Ей подарят путевку в один из санаториев города-курорта. 

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Валентина Процкова
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