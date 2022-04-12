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Европа решила добиваться от африканской страны увеличения поставок газа

Европа добивается от Нигерии увеличения поставок газа

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

ЕС давит на Нигерию в попытках добиться от нее наращивания поставок природного газа в страны Европы, пишет газета This Day, комментируя участившиеся визиты европейских дипломатов к профильным чиновникам.

Речь идет об увеличении поставок топлива из Нигерии для замены российских углеводородов. Нигерийская сторона заявила, что не может нарастить добычу, хотя запасы сырья в африканской стране составляют около шести триллионов кубометров газа, отмечает издание. Однако есть недостаток капиталовложений и слабое развитие инфраструктуры.

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Нигерия призвала Европу наращивать инвестиции в разработку месторождений нигерийского газа и других углеводородов, поскольку страна готова стать альтернативным поставщиком газа в Европу. ЕС должен решиться и начать стимулировать свои нефтяные и газовые компании, такие как Shell, Eni, Total Energies, к увеличению инвестиций в газовый сектор Нигерии, считают власти.

Помимо Нигерии, премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Алжир, чтобы договориться о приобретении больших объемов газа. По официальным данным, Алжир поставляет 30 процентов газа, необходимого Италии, а 40 процентов поступает из России.

Правительство Алжира ранее заверило, что если европейским партнерам понадобится больше газа, то страна готова его предоставить. Однако поставки зависят от наличия избыточных объемов газа в Алжире, а за последнее десятилетие его внутреннее потребление резко возросло.

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Платон Щукин
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