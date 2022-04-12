Россияне нашли сгоревший автомобиль с человеческими останками

В Челябинской области обнаружили сгоревший автомобиль с человеческими останками

В Челябинской области местные жители нашли сгоревший автомобиль с человеческими останками. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, россияне обнаружили находку в Верхнеуральском районе во время подготовки поля к посевной. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего. По предварительным данным, обнаруженный LADA Largus принадлежал 38-летнему жителю Белорецка.

28 января сообщалось, что в подмосковных Люберцах внутри сгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины.