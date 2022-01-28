Внутри сожженной машины на улице российского города нашли тело мужчины

В подмосковных Люберцах внутри сгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в одном из дворов на Октябрьском проспекте произошло возгорание легковой машины. Когда пламя потушили, в салоне авто заметили тело. В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства произошедшего.

15 марта 2021 года сообщалось, что в Калининграде местный житель сгорел заживо в автомобиле после попытки водителя сбежать от полиции.