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Внутри сожженной машины на улице российского города нашли тело мужчины
РЕН ТВ: в Люберцах обнаружили тело мужчины внутри сгоревшего автомобиля
В подмосковных Люберцах внутри сгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, в одном из дворов на Октябрьском проспекте произошло возгорание легковой машины. Когда пламя потушили, в салоне авто заметили тело. В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства произошедшего.
15 марта 2021 года сообщалось, что в Калининграде местный житель сгорел заживо в автомобиле после попытки водителя сбежать от полиции.