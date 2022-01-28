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Внутри сожженной машины на улице российского города нашли тело мужчины

РЕН ТВ: в Люберцах обнаружили тело мужчины внутри сгоревшего автомобиля

Кадр: РЕН ТВ

В подмосковных Люберцах внутри сгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в одном из дворов на Октябрьском проспекте произошло возгорание легковой машины. Когда пламя потушили, в салоне авто заметили тело. В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства произошедшего.

15 марта 2021 года сообщалось, что в Калининграде местный житель сгорел заживо в автомобиле после попытки водителя сбежать от полиции.

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Елизавета Новикова
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