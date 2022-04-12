Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

МВД раскрыло подробности о продлении водительских прав

МВД: продление прав коснется и водителей, которые управляют авто для трудовой деятельности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В МВД России раскрыли подробности о продлении водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет РИА Новости.

По ее словам, данная мера коснется как водителей, управляющих автомобилем в личных целях, так и тех россиян, которые используют автомобиль для осуществления трудовой и предпринимательской деятельности. Волк отметила, что теперь у граждан не будет необходимости в продлении «просроченных» водительских прав, так они продлятся автоматически. Она также добавила, что продление срока действия удостоверений позволит более пяти миллионам водителей продолжать использовать свои транспортные средства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает, продлят на три года. Также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов, указал глава российского правительства. По словам Мишустина, все эти меры позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский опубликовал фото с задержанным Медведчуком
Обвиняемая в распространении фейков учительница из Пензы уволилась
Финляндия задумалась о вступлении в НАТО из-за спецоперации России
НАСА отметило роль Юрия Гагарина в освоении космоса
МВД раскрыло подробности о продлении водительских прав
Стало известно о переданных Лукашенко Путину документах о фейках в Буче
Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука
Киргизия сообщила о стягивании сил на границе со стороны Таджикистана
Польский футбольный клуб разорвал контракт с российским футболистом
Джонсон и Байден решили положить конец зависимости от энергоресурсов из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.