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В России продлят срок действия истекших водительских прав

Премьер Мишустин сообщил о продлении действия истекших водительских прав на 3 года

Фото: Globallookpress.com

Действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает, продлят на три года. О таком решении заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с кабмином во вторник, 12 апреля. Его комментарий приводится в Telegram-канале правительства.

Это изменение затронет российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, пояснил Мишустин.

Также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов, указал глава российского правительства.

Премьер добавил, что аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад. По словам Мишустина, все эти меры позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси. Свое обращение он направил премьер-министру Мишустину.

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Анна Щербакова
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