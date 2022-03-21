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Глава СПЧ предложил запретить в России иностранные водительские права в такси

Глава СПЧ Фадеев направил властям обращение с просьбой запретить иностранные права в такси

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси. Свое обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает в понедельник, 21 марта, РИА Новости.

Фадеев разъяснил, что СПЧ поддерживает изменения в статью 7 проекта федерального закона «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», находящегося на рассмотрении Госдумы. В статье говорится об обязанности перевозчиков не допускать управление легковым такси на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Ранее в СПЧ отмечали, что Россия является единственной страной, где позволяются коммерческие перевозки с иностранными водительским удостоверениями.

Член СПЧ Кирилл Кабанов пояснял, что такая методика вождения пока еще остается некачественной и агрессивной.

Дополнительно СПЧ предложил контроль за качеством транспортных средств и состоянием водителей. Подобный запрет будет способствовать борьбе с безработицей, уверен Кабанов.

11 февраля председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев счел возможным запрет на работу мигрантов в такси по всей России. Парламентарий убежден, что на общественном транспорте в стране должны работать только граждане России.

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Анна Щербакова
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