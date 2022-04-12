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Диетолог назвал прогрессирующие от употребления сала болезни

Диетолог Гинзбург заявил, что от употребления сала прогрессирует ожирение и диабет

Фото: Pixabay

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik назвал ряд болезней, которые прогрессируют в случае, если человек употребляет сало. Он отметил, что продукт можно есть лишь молодым и здоровым людям, при этом в ограниченном количестве.

«Считается, что сало — это еда для здоровых. После 40 лет, когда, естественно, появляются возрастные болезни, злоупотребление салом и подобными продуктами будет прямо вести к прогрессированию болезней. Это касается людей с ожирением, атеросклерозом и диабетом», — заявил специалист.

Он призвал любителей сала в возрасте до 45 лет не употреблять более 20-25 граммов продукта в день. Тем, кто постарше, диетолог посоветовал не превышать ежедневную норму в десять граммов.

Ранее главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал о вреде сахара, меда, варенья и соков для людей с сахарным диабетом. По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество легкоусвояемых углеводов, которые приводят к резкому повышению сахара в крови.

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Марина Совина
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