Обвиняемая в распространении фейков учительница из Пензы уволилась

Обвиняемая в дискредитации армии РФ учительница уволилась из училища в Пензенской области

Учительница английского языка Ирина Ген, обвиняемая в распространении фейков и дискредитации армии РФ, ушла с работы, пишет РИА Новости.

Адвокат Ген Александр Федулов сообщил агентству, что 55-летняя преподаватель уволилась из училища олимпийского резерва Пензенской области и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что на Ген завели уголовное дело о дискредитации ВС России после того, как она допустила критические высказывания о действиях российской армии на Украине. Речь преподавательницы на уроке записали школьники, после чего она была отправлена в правоохранительные органы. На женщину возбудили дело по статье 207.3 УК РФ. Преподаватель дала признательные показания во время беседы с ФСБ, женщине грозит штраф, а также наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о деле.