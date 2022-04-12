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Сексолог перечислила главные критерии выбора мужчинами «идеальной» женщины

Сексолог Королева: образ идеальной женщины формируется у мужчины в детстве

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексолог Алия Королева перечислила, по каким главным критериям в голове мужчины складывается образ идеальной женщины. На процесс формирования типажа в течение жизни влияют различные факторы, в том числе и воспоминания из детства. Об этом сообщает Пятый канал.

Специалист объяснила, что типаж формируется из представлений человека о прекрасном, и потому подсознательно мужчина назначает идеалом женщину, которая ему наиболее сильно запомнилась в детстве. Очень часто в этой роли для мальчиков выступает мать, но если ее не было рядом или она была холодна, место идеала может занять бабушка, мать, тетя, старшая сестра (при большой разнице в возрасте), воспитательница из детского сада, учительница в школе — в общем, женщина, с которой у ребенка возникает самая тесная связь. При этом, по словам Королевой, таким образом у мужчины формируются не только представления об эталоне внешности, но и о характере женщины, которую он бы хотел видеть рядом с собой.

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Сексолог отметила, что к 30 годам критическое мышление максимально развивается, и при выборе партнерши представления об идеале из детства видоизменяются: к ним что-то добавляется из опыта прожитых лет. В этом возрасте мужчина начинает меньше обращать внимание на внешность, но обязательно будет искать какие-то мелкие качества и черты характера, которые для него наиболее важны. Цвет волос, телосложение и рост начнут играть меньшую роль, чем раньше.

Ранее психолог Олег Краснов рассказал, чем объясняется тяга российских пенсионеров к дачам и огородам. Специалист объяснил это страхом наступления голодных времен и воспоминаниями о том, как выращивание овощей было не хобби, а суровой необходимостью.

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Наталья Обрядина
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