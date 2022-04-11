Психолог объяснил любовь пенсионеров к огородам

Психолог Краснов: тяга пенсионеров к дачам приводит к конфликтам в семье

Психолог Олег Краснов объяснил, почему люди в возрасте любят огороды и стремятся вырваться на дачи. В интервью для КТВ-ЛУЧ он рассказал, что любовь пенсионеров к грядкам часто приводит к конфликтным ситуациям в семье, и посоветовал искать разумный компромисс по совместным работам на огородах.

По словам психолога, пенсионеры начинают готовиться к дачному сезону задолго до его наступления, что часто приводит к конфликтам с остальными членами семьи. «Работающая молодежь не видит смысла в самом процессе выращивания овощей и ягод. Особенно если у людей имеются в достаточном количестве денежные средства, чтобы купить себе все необходимое» — поясняет он.

Как отмечает Краснов, тяга пенсионеров к дачам связана со страхом наступления голодных времен. «Это неудивительно, потому что поколения наших прабабушек и бабушек пережили тяготы времен Великой Отечественной войны, а родители — лихие 90-е. По тем временам огороды и дача являлись суровой необходимостью, чтобы как-то выжить и прокормить семью», — объясняет психолог.

Но, по мнению Краснова, главной причиной необъяснимого желания пенсионеров работать на огородах является желание совместно провести время со всей семьей. «В большинстве случаев для пожилых людей важно не количество собранного урожая, а регулярное общение с детьми и внуками», — отмечает он.

Психолог советует не портить отношения с пожилыми родственниками и прибегнуть к разумному компромиссу: например, дети могут помочь родителям с рассадой, а старшее поколение возьмет на себя прополку и полив.

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