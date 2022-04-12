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Кадыров показал зачистку «Азовстали» чеченским спецназом

Кадыров показал зачистку завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал зачистку подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом. Ролик он разместил в своем Telegram-канале.

На видео бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где бойцы ВСУ оборудовали небольшой штаб со складом. «Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — отметил Кадыров. При этом засевшим на заводе бойцам ВСУ и наемникам предлагают сдаваться, гарантируя им жизнь.

11 апреля сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая находится в Мариуполе, пожаловались, что их ресурсы истощены, а командование бросило их. По словам военных, они больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, еды и воды.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленным украинским солдатом, который рассказал об иностранных наемниках на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, на предприятии находятся 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов». Солдат уточнил, что не знает, из какой страны прибыли наемники.

Марина Совина
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