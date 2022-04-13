Виктория Бекхэм пришла на свадьбу сына в колье за сотни миллионов рублей

Виктория Бекхэм пришла на свадьбу сына Бруклина в колье с бриллиантом весом 12-15 каратов

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм появилась на свадьбе сына Бруклина в украшении за сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

47-летняя знаменитость пришла на торжество в серебристом платье-комбинации собственного бренда с кружевной вышивкой на лифе и босоножках на высоком каблуке. Волосы бизнесвумен были собраны в пучок с несколькими выпущенными прядями у лица. Свой образ мать жениха дополнила золотым ожерельем с бриллиантом грушевидной огранки.

Фото: Pichichipixx / Legion Media

Соучредитель компании ROX Diamonds Кайрон Кеог оценил стоимость колье Бекхэм в более чем два миллиона фунтов стерлингов (217 миллионов рублей). «Виктория надела ожерелье из 18-каратного желтого золота с бриллиантом, вес которого составляет примерно 12-15 каратов. Его белизна указывает на большую чистоту, из которой складывается цена», — поделился с журналистами эксперт по ювелирным изделиям.

Ранее в апреле журналисты раскрыли стоимость свадебного подарка Дэвида Бекхэма сыну. По данным СМИ, экс-футболист подарил Бруклину и его жене, актрисе Николе Пельтц, двухместный электрокар Jaguar XK140 голубого цвета 1954 года выпуска. Известно, что машину полностью отреставрировали и видоизменили под современный автомобиль к торжеству в компании Lunaz, одним из инвесторов которой с июня 2021 года является сам Дэвид Бекхэм. Также выяснилось, что обновленное авто стоило 500 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей).