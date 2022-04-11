Раскрыта стоимость свадебного подарка Дэвида Бекхэма сыну

Дэвид Бекхэм подарил сыну Бруклину электрокар Jaguar за 500 тысяч долларов на свадьбу

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес сыну Бруклину винтажный автомобиль в качестве подарка на свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, экс-футболист подарил Бруклину и его жене, актрисе Николе Пельтц, двухместный электрокар Jaguar XK140 голубого цвета 1954 года выпуска. Известно, что машину полностью отреставрировали и видоизменили под современный автомобиль к торжеству в компании Lunaz, одним из инвесторов которой с июня 2021 года является сам Дэвид Бекхэм.

Согласно материалу, на реконструкцию уникального транспортного средства ушло свыше тысячи часов работы команды мастеров из 120 человек, которые трудятся в Lunaz. Журналисты также раскрыли цену презента: выяснилось, что обновленное авто стоит 500 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей).

В апреле стало известно, что стоимость празднования свадьбы Бекхэма и Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (около 293 миллионов рублей). Отмечается, что пара отметила сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую. Невеста появилась на торжестве в платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу.

