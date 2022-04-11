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Раскрыта стоимость свадебного подарка Дэвида Бекхэма сыну

Дэвид Бекхэм подарил сыну Бруклину электрокар Jaguar за 500 тысяч долларов на свадьбу
Бруклин Бекхэма и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэма и Никола Пельтц. Фото: Globallookpress.com

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес сыну Бруклину винтажный автомобиль в качестве подарка на свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, экс-футболист подарил Бруклину и его жене, актрисе Николе Пельтц, двухместный электрокар Jaguar XK140 голубого цвета 1954 года выпуска. Известно, что машину полностью отреставрировали и видоизменили под современный автомобиль к торжеству в компании Lunaz, одним из инвесторов которой с июня 2021 года является сам Дэвид Бекхэм.

Согласно материалу, на реконструкцию уникального транспортного средства ушло свыше тысячи часов работы команды мастеров из 120 человек, которые трудятся в Lunaz. Журналисты также раскрыли цену презента: выяснилось, что обновленное авто стоит 500 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей).

В апреле стало известно, что стоимость празднования свадьбы Бекхэма и Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (около 293 миллионов рублей). Отмечается, что пара отметила сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую. Невеста появилась на торжестве в платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу.

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Майя Пономаренко
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