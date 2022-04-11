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Раскрыт бренд свадебного платья невесты сына Бекхэма

Стилистка Лесли Фремар раскрыла бренд свадебного платья невесты сына Бекхэма Николы Пельтц

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Стилистка раскрыла бренд подвенечного наряда актрисы Николы Пельтц, который она выбрала для церемонии бракосочетания с сыном футболиста Дэвида Бекхэма Бруклином. Интервью с Лесли Фремар публикует Vogue.

27-летняя Никола появилась на торжестве, которое состоялось в поместье ее родителей во Флориде, в платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по запросу невесты. На фотографиях видно, что платье на бретелях выполнено из атласа и украшено шлейфом. Модель надела длинную фату с аппликациями в виде цветов и кастомные перчатки из кружева.

«Простота этого платья волшебна. Нам не нужны были различные детали на ткани, чтобы оно выглядело грандиозно, поэтому мы отказались от вышивки на юбке», — сообщила Фремар и назвала получившийся свадебный образ Пельтц «невероятным». Цену платья специалистка не раскрыла.

В апреле сообщалось, что празднование свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (315,7 миллиона рублей). Известно, что пара устроила две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую.

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Майя Пономаренко
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