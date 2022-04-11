Раскрыт бренд свадебного платья невесты сына Бекхэма

Стилистка Лесли Фремар раскрыла бренд свадебного платья невесты сына Бекхэма Николы Пельтц

Стилистка раскрыла бренд подвенечного наряда актрисы Николы Пельтц, который она выбрала для церемонии бракосочетания с сыном футболиста Дэвида Бекхэма Бруклином. Интервью с Лесли Фремар публикует Vogue.

27-летняя Никола появилась на торжестве, которое состоялось в поместье ее родителей во Флориде, в платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по запросу невесты. На фотографиях видно, что платье на бретелях выполнено из атласа и украшено шлейфом. Модель надела длинную фату с аппликациями в виде цветов и кастомные перчатки из кружева.

«Простота этого платья волшебна. Нам не нужны были различные детали на ткани, чтобы оно выглядело грандиозно, поэтому мы отказались от вышивки на юбке», — сообщила Фремар и назвала получившийся свадебный образ Пельтц «невероятным». Цену платья специалистка не раскрыла.

В апреле сообщалось, что празднование свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (315,7 миллиона рублей). Известно, что пара устроила две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую.