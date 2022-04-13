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Названы сроки выхода новой Call of Duty

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что новая Call of Duty выйдет не раньше 2025 года

Фото: Shutterstock

Студия Sledgehammer Games начала разработку новой игры серии Call of Duty. Об этом сообщает издание Exputer.

В колонке для портала инсайдер Том Хендерсон рассказал, что Activsion Blizzard запустила в производство новую часть игровой серии Call of Duty. Разработкой шутера займется студия Sledgehammer Games. Игра находится на очень раннем этапе создания, поэтому, по оценке Хендерсона, тайтл будет выпущен не раньше 2025 года.

Хендерсон сослался на анонимного разработчика, который назвал новую часть серии игрой, с которой Activsion Blizzard возобновит ежегодный выпуск новых частей шутера. По словам источников, никто в студии не знает точных планов компании относительно популярной игровой серии, поэтому сроки выхода могут быть скорректированы.

Специалист также заметил, что за последнее время Sledgehammer Games привлекла большое количество разработчиков. По данным сервиса LinkedIn, в 2021 году число сотрудников студии увеличилось на 21 процент, за последние полгода — на семь процентов. Также на момент написания заметки было открыто около 60 ваканский в филиалах студии в Австралии, Канаде, США и Великобритании.

В конце февраля журналист Джейсон Шрайер заявил, что новая часть Call of Duty не выйдет впервые за 18 лет. По информации специалиста, Activision отложила разработку тайтла из-за неудовлетворительных продаж игры Vanguard.

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Андрей Ставицкий
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